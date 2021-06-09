Звезда «Ривердейла» сыграет «Галю» в голливудской «Иронии судьбы»

Сыгравшая Шерил в сериале «Ривердейл» актриса Мэделин Петш, снимется в голливудской версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», сообщает Deadline.

Она сыграет девушку главного героя — американский вариант «Гали». Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей меняет планы.

Мэделин Петш присоединится к уже вошедшим в актерский состав проекта Эмме Робертс («Мы — Миллеры»), Томасу Манну («Проект X: Дорвались») и Льюису Тану («Мортал Комбат»).

Режиссером проекта стал Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения»).

В советской «Иронии судьбы» Галю играла Ольга Науменко.

Сыгравшая одну из ролей в оригинальном фильме Эльдара Рязанова Валентина Талызина в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы».

В свою очередь актриса Барбара Брыльска не уверена, что новую картину ждет такой же успех, как в СССР.