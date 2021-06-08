Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом

Ведущий телепередачи «Пусть говорят» Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что он ощущал симптомы коронавируса в течение последних трех дней, однако лечился самостоятельно. Врачи приняли решение о госпитализации, потому что у телеведущего есть хронические заболевания. За его состоянием будут наблюдать в больнице.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.

Ранее сообщалось, что ведущему актеру и продюсеру картины «Миссия: невыполнима 7» Тому Крузу придется отправиться на самоизоляцию на две недели после того, как у 14 членов его съемочной группы был обнаружен коронавирус. Кроме него, самоизолироваться будут 60 членов команды. Съемки остановлены.