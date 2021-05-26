СМИ: Элджея остановили в Москве за езду в нетрезвом виде

Хип-хоп исполнителя Элждея (Алексей Узенюк) остановили в Москве за пьяное вождение, сообщает kp.ru.

«На посту ГИБДД по адресу проспект Маршала Жукова 90 был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения», — рассказал изданию источник, не раскрывая имени водителя.

По данным издания, за рулем находился Элджей, вместе с ним в салоне находилась его супруга, телеведущая Анастасия Ивлеева. Около двух часов ночи артиста привезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако он проходить протокольную процедуру отказался.

Правоохранители начали оформлять протокол, однако артист отказался отправлять машину на штрафстоянку и попытался избежать лишения прав. Как сообщает газета, на пост якобы приехал друг супругов и начал предлагать инспекторам взятку в размере до 700 тысяч рублей, однако сотрудники МВД брать деньги отказались.

Отмечается, что в результате у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Ожидается, что в ближайшее время его вызовут в суд по этому делу.

Ранее сообщалось, что супругу рэпера Анастасию Ивлееву остановили за превышение скорости.