Вдовиченков, Петров и еще девять артистов пополнили «черный список» Украины

Украина ввела санкции против еще 11 артистов из России за посещение Крыма, сообщается на сайте кабмина страны.

В обновленный «черный список» попали Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, Анастасия Сланевская и Ярослав Сумишевский. «Когда под маской культуры скрывается откровенное пренебрежение к суверенитету и территориальной целостности Украины, речь идет не о деятелях культуры, а о деятелях кремлевской пропаганды, к которым должны быть применены жесткие санкции со стороны нашего государства», — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.

Ранее рэпер Моргенштерн ответил на решение Минкульта Украины внести его в черный список.