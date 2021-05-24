«Не поддерживаю»: Манижа — о скандале с наркотиками на «Евровидении»

Певица Манижа Сангин (Manizha), представлявшая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, высказалась о скандале с возможным употреблением наркотиков на мероприятии.

В беседе с «Рен ТВ» она оценила предположение, что солист итальянской группы Måneskin якобы употреблял наркотики в прямом эфире. «Я не поддерживаю. Мне кажется, что неправильно употреблять. Особенно, когда ты делаешь это публично», — сказала она.

Она указала на то, что музыканты подают пример молодой аудитории. «Я понимаю, какой я пример подаю в своем творчестве», — заметила она.

Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы он употребляет кокаин. Во время пресс-конференции музыкант объяснил, что другой член группы Томас Раджи разбил стакан, а он поднимал осколки. Также солист подчеркнул, что не употребляет наркотики.

Позже стало известно, что Дамиано Давид добровольно сдаст тест на наркотики.