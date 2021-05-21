Во Франции ввели «культурный абонемент» для совершеннолетних

Во Франции ввели «культурный абонемент» для всех совершеннолетних граждан, который можно потратить в течение двух лет. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем Tik-Tok.

«Мы создали «культурный абонемент» в размере 300 евро для 18-летних граждан, который можно использовать на свое усмотрение», — рассказал Макрон.

С пятницы, 21 мая, Pass Culture (культурный абонемент) можно будет потратить на покупку билетов в театры, кинотеатры, концерты, шоу и музеи, а также на предметы культуры. Среди таких указаны книги, диски и музыкальные инструменты, кроме того — любые произведения культуры в цифровом виде.

В среду, 19 мая, Макрон также объявил о введении «спортивного абонемента» в размере 50 евро. Он предназначен для семей с небольшими доходами.

Введение «спортивного» и «культурного» абонементов были частью предвыборных обещаний Макрона на выборах в 2018 году, на протяжении двух эта система тестировалась в 14 департаментах страны.

Ранее Макрон отметил открытие террас во французских кафе чашкой кофе.