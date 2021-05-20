Предлагавшая запретить Маниже петь под флагом России Драпеко пожелала ей удачи

Предлагавшая запретить певице Маниже Сангин (Manizha) выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение» под флагом России депутат Елена Драпеко пожелала певице удачи в финале соревнования.

В беседе с изданием «Подъем» Драпеко сказала, что любая победа спортсмена или артиста из России будет приятна. «Просто победа на «Евровидении» любого нашего артиста (я не имею в виду конкретно Манижу) — это не победа на Олимпийских играх. Конечно, будем радоваться, если выиграет», — призналась она.

Драпеко повторила, что ей не нравится песня Манижи Russian Woman. «Мне не нравилась песня и не нравилось исполнение. Просто мне казалось, что у нас есть певцы более интересные, более яркие», — заключила она.

Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа выступит на конкурсе 22 мая.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что не сомневается в успехе Манижи на «Евровидении».