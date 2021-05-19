Цыганов и Снигирь станут Мастером и Маргаритой в новой экранизации Булгакова

В экранизации книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» главные роли исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, сообщает Telegram-канал «КиноТВ» со ссылкой на заявление режиссера Михаила Локшина на питчинге проектов в «Фонде кино».

Утверждает, что Воланда сыграет не говорящий по-русски иностранный актер, который пока не объявлен. «У нас в фильме заговорит», — пообещал Локшин.

Действие картины будет разворачиваться в мире романа Булгакова, в нем появится сам писатель, который также выступит воплощением Мастера.

Съемки начнутся 3 июля.

О съемках новой экранизации романа Михаила Булгакова стало известно в апреле 2021 года.

Премьера фильма должна состояться в конце 2022 года.

Впервые книгу «Мастер и Маргарита» экранизировали в 1971 году, картину снял Анджей Вайда. Свои версии снимали режиссеры Александр Петрович, Мацей Войтышко, Юрий Кара, Владимир Бортко. Новый фильм должен был снимать Николай Лебедев, однако из-за пандемии коронавируса он начал работу над другим проектом.