Поргина рассказала о миллионном гонораре Прокловой за шоу о домогательствах

Актриса Людмила Поргина в беседе с «Антенной» высказалась о признании актрисы Елены Прокловой в том, что в подростковом возрасте ее якобы домогался известный актер.

По мнению Поргиной, на домогательства надо было жаловаться, когда они произошли. «Она же не беззащитная девочка — есть директор картины, другие люди. А чего теперь это вспоминать, когда человека нет в живых. Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи», — высказалась вдова Николая Караченцова.

Кроме того, по информации Поргиной, Проклова выступила на телевидении за гонорар в 1 млн руб. «Если каждая артистка МХАТа начнет вспоминать, кто кого к чему склонял, можно сразу от услышанного посыпать голову пеплом», — заключила она.

Проклова в передаче «Секрет на миллион» рассказывала, что в 15 лет ее начал преследовать «кумир миллионов», после сексуальных действий со стороны которого она всю жизнь боится физической близости с мужчинами. Кроме того, в 12 лет ее домогался второй режиссер фильма, в котором девочка снималась.

Ранее актриса Лариса Лужина также рассказала о домогательствах.