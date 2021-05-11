Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тысяч рублей

close
Актер Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия», 2010 год Актер Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия», 2010 год
Актер Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия», 2010 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Валерий Гаркалин пожаловался на бедственное положение из-за редких хорошо оплачиваемых съемок.

На YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Гаркалин признался, что «скатывается в нищету», работая в театре. «Суммы, которые мне предлагают, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — цитирует Гаркалина Nation News.

Сейчас Гаркалин открыт к любым предложениям работы в кино.

Ранее актер Юрий Стоянов объяснил слова звезды «Ворониных» о высоких гонорарах артистов. «Я не комментирую гонорары коллег в отличие от других актеров. Я не знаю, что может сподвигнуть человека обсуждать чужие зарплаты. Я не комментирую никогда, это удел других людей», — сказал он.