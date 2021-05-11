Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тысяч рублей

Актер Валерий Гаркалин пожаловался на бедственное положение из-за редких хорошо оплачиваемых съемок.

На YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Гаркалин признался, что «скатывается в нищету», работая в театре. «Суммы, которые мне предлагают, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — цитирует Гаркалина Nation News.

Сейчас Гаркалин открыт к любым предложениям работы в кино.

Ранее актер Юрий Стоянов объяснил слова звезды «Ворониных» о высоких гонорарах артистов. «Я не комментирую гонорары коллег в отличие от других актеров. Я не знаю, что может сподвигнуть человека обсуждать чужие зарплаты. Я не комментирую никогда, это удел других людей», — сказал он.