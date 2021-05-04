Украинские радикалы объявили «охоту» на Басту

Украинский националист Сергей Стерненко сообщил, что в Киев приехал российский музыкант и продюсер Василия Вакуленко, известный как Баста. Об этом сообщает РИА «Новости» Крым.

«Прямо сейчас в Киеве на Хрещатике в ресторане «Мокко» сидит гражданин России Василий Вакуленко, он же Баста. Басту пустили в страну, несмотря на то, что он раньше посещал Крым. Концерт Басты в Киеве запланирован на конец июня. И я очень прошу вас писать и говорить про этот позорный инцидент», — написал Стерненко, уточнив, что рэпер принимал участие в праздничных концертах, посвященных вхождению полуострова в состав России.

Ранее группа националистов во Львове избила уличных музыкантов за исполнение песни на русском языке. На молодых людей, которые пели на русском языке, напала «языковая активистка», но, не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к музыкантам подошли молодые люди, избили их и сломали музыкальные инструменты. СМИ уточняет, что у одного из них диагностирован сильный ушиб ребер и разбита губа.