Роман Пелевина попал в топ любимых книжных новинок россиян
Роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина стал любимой книжной новинкой среди россиян, сообщает «Яндекс» со ссылкой на собственный опрос, проведенный ко Всемирному дню книг.
Чаще всего россияне ищут в поисковике детективы, фантастику и приключения, а в топ-5 популярных книжных новинок за последний год, которые пользователи искали чаще всего, также вошли «Тревожные люди» Фредрика Бакмана», «Исповедь узницы подземелья» Кати Мартыновой, «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной и «Просто Маса» Бориса Акунина.
Любимым поэтом соотечественники чаще всего называли Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, а писателем — Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Стивена Кинга.
Респонденты признались, что чаще всего читают вечером или ночью (74%) в будние дни (58%). При этом 54% предпочитают бумажные книги, 30% пользуются электронными, а 15% слушают аудиокниги. Чаще всего книги покупают в магазинах или скачивают в сети, посещение библиотек оказалось менее популярным.
Ранее россияне назвали «Лолиту» самой переоцененной книгой.