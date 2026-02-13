Мерц: мир вступает в новую фазу войн и конфликтов

Мерц заявил, что основанного на праве и правилах мирового порядка больше нет

Основанного на правовой системе и правилах мирового порядка больше не существует, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на открытии 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Политик считает, что этот международный порядок находится на грани разрушения.

«Боюсь, нам нужно выразиться еще яснее: этого порядка, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше нет», — сказал канцлер ФРГ.

Он добавил, что мир вступил в «новую фазу открытых войн и конфликтов». Они держат страны в напряжении и меняют мир радикальнее, чем казалось в течение многих лет.

На конференции немецкий политик также заявил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию. Однако, по его мнению, РФ еще не желает говорить серьезно.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее генсек НАТО сравнил Россию с «садовой улиткой».