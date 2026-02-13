«Добрые услуги»: МИД Швейцарии высказался о переговорах по Украине в Женеве

МИД Швейцарии подтвердил РИА Новости проведение на будущей неделе трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Официальный представитель ведомства Николя Бидо заявил, что Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, которые направлены на достижение справедливого и прочного мира на Украине.

«Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги, что было недавно подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве», — сказал он и уточнил, что переговоры пройдут во вторник и среду.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

От Украины в Женеву приедут секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов, народный депутат Давид Арахамия, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и замруководителя Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

