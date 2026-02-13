Ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на мать с ребенком с крыши дома обрушилась глыба льда. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Инцидент произошел на улице Дьяконова. С козырька магазина на женщину и ее ребенка рухнула глыба льда — оба получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, они находятся под присмотром врачей.
Женщина отказалась от госпитализации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
До этого в центре Нижнего Новгорода наледь упала на детей, которые пришли на экскурсию. По предварительной информации, у четырех детей травмы легкой степени тяжести, еще один ребенок — в состоянии средней тяжести.
Ранее глыба льда рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде и повредила ему позвоночник.