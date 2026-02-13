Женщина держала приемных детей в клетках «как животных», морила голодом и избивала

Американка арестована за то, что держала приемных детей в клетках, избивая их

В штате Техас 53-летняя Сьюзан Рэй Хелтон признана виновной в жестоком обращении с приемными детьми. Суд установил, что женщина месяцами держала двоих подростков — девочку 14 лет и мальчика 13 лет — в самодельных клетках и систематически морила их голодом, а также избивала, пишет Mirror.

Расследование началось после сигнала служб защиты детей. Офицеры совместно с соцслужбами посетили дом женщины. Внутри были обнаружены конструкции из детских ворот, которые использовались как клетки. По данным следствия, подростков помещали туда в качестве наказания — иногда на срок до двух–трех недель.

Как сообщили в офисе окружного прокурора округа Комал, дети рассказали, что их били ремнем и лишали еды, если их ловили на попытке взять продукты на кухне. По версии самой Хелтон, такие меры якобы применялись, чтобы предотвратить «кражу еды». Однако медицинское обследование выявило у подростков тяжелое истощение. Сообщается, что за пять лет проживания в семье их вес увеличился всего на несколько килограммов.

Все восемь приемных детей обучались на дому, и, по данным следствия, женщина практически не обращалась за медицинской помощью. Другие дети подтвердили показания пострадавших, заявив, что именно эти двое чаще всего становились объектами наказаний.

Суд признал Сьюзан Рэй Хелтон виновной по четырем пунктам причинения тяжкого вреда ребенку. Ей назначено по 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

