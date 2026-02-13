Размер шрифта
Основателя Zenden исключили из реестра иноагентов

Минюст РФ убрал основателя Zenden Андрея Павлова из списка иноагентов
Нина Зотина/РИА Новости

Основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов исключен из реестра иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст России на своем сайте.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен А.В. Павлов», — говорится в релизе ведомства.

О признании Павлова иноагентом Минюст объявил в августе 2024 года. Как отмечало министерство, бизнесмен «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Комментируя решение Минюста, Павлов тогда заявил: «Если это я, то только гордость берет». Он подчеркивал, что гордится своей работой, своими аналитическими статьями по ситуации в экономике России, по налоговому законодательству.

По словам предпринимателя, он «очень хорошо наступил на хвост» кому-то из «пятой колонны». «Как говорил товарищ Сталин: «Если вас ругают ваши враги, значит вы делаете все правильно», — отмечал Павлов.

Ранее российских политиков и журналистку внесли в реестр иноагентов.
 
