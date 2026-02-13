Размер шрифта
Набиуллина объявила о планах по массовому внедрению цифрового рубля

Набиуллина: ЦБ все еще планирует массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября
Vladimir Baranov/Global Look Press

Центральный банк России по-прежнему планирует массовое внедрение в стране цифрового рубля с 1 сентября. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, данный проект «развивается своим чередом, цели реализуются согласно планам».

«Напомню, что пользоваться цифровыми рублями можно будет с первого сентября этого года. Там есть поэтапное внедрение», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что все для этого уже готово.

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях.

19 ноября 2025 года советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что в РФ не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах. Он отметил, что на цифровые рубли не предполагается каких-либо начислений.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.
 
