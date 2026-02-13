Размер шрифта
Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов проект Agentura.ru и журналистку Лацинскую
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иностранных агентов, включив в него проект Agentura.ru, а также журналисток Марию Лацинскую и Марину Охримовскую. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В обоснование своего решения Минюст указал на распространение Agentura.ru недостоверных данных о политике российских властей, формирование негативного восприятия Вооруженных Сил РФ и критику проведения специальной военной операции на территории Украины.

Кроме того, создатели проекта обвиняются в участии и распространении материалов, созданных иностранными агентами и нежелательными организациями. В связи с этим, авторы Agentura.ru также были внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Согласно заявлению министерства, из списка иностранных агентов исключен предприниматель и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов «в связи с утратой признаков иностранного агента». Одновременно с этим, из реестра исключен Благотворительный фонд развития филантропии в связи с его ликвидацией.

Ранее в реестр иноагентов были включены политик Денис Билунов (признан в РФ иностранным агентом) и журналистка Полина Милушкова (признана в РФ иностранным агентом).
 
