Китай предоставит Украине пакет помощи

Сибига: Китай отправит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи
David J. Phillip/AP

Китай собирается отправить Украине «дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи». Об этом после переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Он назвал эту встречу «содержательной и продуктивной».

«Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей», — цитирует Сибигу пресс-служба.

Глава украинского МИД также выразил благодарность китайской стороне «за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи».

Кроме того, Сибига заявил, что КНР может играть важную роль для «справедливого» завершения конфликта на Украине. Также он пригласил Ван И посетить Украину и получил ответное приглашение с китайской стороны. О сроках будущих встреч украинский министр ничего не рассказал.

До этого в МИД Китая назвали три принципа деэскалации конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Украина может стать главным элементом в планах Китая.
 
