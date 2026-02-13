В Москве ребенок потерял сознание, провалившись в колодец на парковке

SHOT: в Москве дети провалились в колодец на парковке

Дети из Москвы попали в больницу после того, как упали в люк. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на улице Главмосстроя. По данным Telegram-канала, школьники в возрасте девяти и десяти лет пришли на паркинг около одного из домов. Во время прогулки они оба упали в колодец.

Заметившие это местные жители вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики самостоятельно достали детей из колодца.

«Один из мальчиков без сознания, у второго травмы», – сообщается в публикации.

Другие подробности об их состоянии не уточняются.

Подобный случай до этого произошел в ХМАО. В Сургуте восьмилетний ребенок шел домой, и, не заметив незакрытый люк, упал в него. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего и передали врачам. По факту произошедшего прокуроры организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в Удмуртии мужчина выпал из окна, провалился в колодец и выжил.