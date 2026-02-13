В Кремле высказались об участии ЕС в переговорах по Украине в Женеве

Песков: на переговорах России, США и Украины в Женеве европейцев не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве европейцев не будет, передает ТАСС.

«Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», — сказал представитель Кремля.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится 17 и 18 февраля в Женеве. Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах обсудят территориальный вопрос. В частности, будет идти речь о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с чем не согласны ни Россия, ни Украина.

7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

