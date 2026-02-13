У семьи мэра Липецка после его отставки нашли недвижимость «не по карману»

У подавшего в отставку мэра Липецка Романа Ченцова нашли недвижимость на 100 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Активы главы города заинтересовали сотрудников прокуратуры. За последние пять лет официально семья Ченцова заработала примерно 20 млн рублей, при том, что стоимость их недвижимости оценивается в 100 млн. Так, мэр приобрел трехэтажный коттедж и пять квартир в Воронеже.

Подавая в отставку, Ченцов заявил, что хочет покинуть свой пост из-за необходимости «быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия».

До этого мэр Сердобска Марина Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами. 10 февраля она опубликовала фото с церемонии вручения, на котором была запечатлена вместе с двумя женщинами в платках и мусульманской одежде. Снимок вызвал сильную реакцию в сети — пользователи остались недовольны тем, что «русские живут в ипотеках», а «иностранцы» получают жилищные сертификаты.

Ранее замглавы правительства Крыма ушла в отставку.