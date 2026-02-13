Стало известно об участии Дмитриева в переговорах в Женеве

ТАСС: Дмитриев прибудет в Женеву для участия в переговорах по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев совершит визит в Женеву для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Кирилл Дмитриев также прибудет в Женеву для участия в переговорах по украинскому урегулированию на следующей неделе», — рассказал собеседник агентства.

Следующий раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17-18 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В них примут участие делегации США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. По информации Пескова, представителей европейских стран не будет на переговорах.

Первый раунд трехсторонних консультаций с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби.

4-5 февраля там же состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по Украине.

Ранее Зеленский определил состав делегации республики на переговорах в Женеве.