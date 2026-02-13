Мама Коростелева назвала достойным результатом 15-е место сына на Олимпиаде

Призер Олимпиады и чемпионата мира Наталья Коростелева, мама российского лыжника Савелия Коростелева заявила, что ее сыг показал достойный результат, заняв 15-е место в в «разделке» на 10 километров, передает Sport24.

«Сегодня гонка проходила в разных погодных условиях. У всех было разное скольжение, каждая минута была на счету, и трасса разбивалась. Поэтому 15 место — объективно достойный результат», — сказала Наталья.

Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. Для него это золото стало третьим на текущих Играх и восьмым в олимпийской карьере.

Для 22-летнего Коростелева эта Олимпиада дебютная. Ранее он показал четвертое время в скиатлоне, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.



Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Коростелев не прыгнул выше головы на Олимпиаде.