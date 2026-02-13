Губерниев высказался о проблеме с контрацептивами на Олимпиаде

Губерниев спросил у главы МОК Ковентри, почему на Олимпиаде мало презервативов

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался о том, что на Олимпийских играх в Италии за три дня закончились бесплатные презервативы.

«Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в Олимпийской деревне. Мелони, Ковентри, где презервативы?» — написал Губерниев.

Средства контрацепции закончились всего за три дня, несмотря на то, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

