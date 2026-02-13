Донецкий «Шахтер» и луганская «Заря» заявились на первенстве России по футболу

«Шахтер» и «Заря» будут выступать в первентсво России по футболу

Во Вторую лигу первенства России по футболу заявились донецский «Шахтер» и луганская «Заря», сообщает https://t.me/baza_sport/2868Sport Baza.

Обе команды будут выступать в в зоне «Юг» Дивизиона Б. «Заря» будет играть на «Новоколор-Арене» в Абрамовке Ростовской области. «Шахтер» будет проводить матчи в Таганроге.

2 февраля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал возвращение России в мировой футбол.