Портовый гигант DP World уволил уличенного в связях с Эпштейном гендиректора

Портовый оператор DP World уволил главу из-за предполагаемых связей с Эпштейном

Новым гендиректором дубайского портового гиганта DP World назначен Юврадж Нарайян вместо Султана Ахмеда бен Сулайема, угодившего в скандал из-за предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейном. О кадровых перестановках сообщил Медиа-центр Дубая.

Кроме того, функции председателя совета директоров теперь будет исполнять Эсса Казим, также возглавляющий Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и Дубайскую биржу (Borse Dubai).

Смена гендиректора и главы совета директоров произошла после того, как Султан Ахмед бен Сулайем, ранее совмещавший обе эти должности, оказался под пристальным вниманием американских конгрессменов из-за его возможных связей с Эпштейном. Bloomberg, ссылаясь на электронные сообщения из файлов финансиста, сообщал, что Султан Ахмед бен Сулайем рассказывал Эпштейну подробностях своей интимной жизни. Из материалов дела следует, что экс-глава DP World и Эпштейн обменивались письмами до вынесения последнему приговора в 2008 году и в течение более чем десяти лет после этого.

На фоне скандала British International Investment и второй крупнейший пенсионный фонд Канады приняли решение о приостановке дальнейших инвестиций в DP World.

DP World играет ключевую роль в экономике региона, обеспечивая более трети ВВП Дубая и около 12% ВВП ОАЭ. Компания также контролирует около 10% мирового контейнерного оборота.

Ранее против экс-премьера Норвегии начато расследование по делу о коррупции на фоне информации из дела Эпштейна.
 
