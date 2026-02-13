«Мама Hello Kitty» ушла на пенсию спустя 40 лет работы

Японская дизайнер Юко Ямагучи, которую называют «мамой» персонажа-котенка Hello Kitty, ушла на пенсию после 40 лет работы в компании Sanrio после более чем 40 лет службы. Об этом сообщает The Japan Times.

71-летняя Ямагучи передаст руководство над персонажем молодым дизайнеров.

В Sanrio уточнили, что с конца 2026 года за дальнейшее развитие Hello Kitty будет отвечать дизайнер под псевдонимом Ая.

«Она прислушивалась к голосам фанатов, активно сотрудничала с художниками и дизайнерами из Японии и из-за рубежа и превратила Hello Kitty в персонажа, которого любят все», — заявили в Sanrio.

Ямагучи пришла в Sanrio 1978 году, а в 1980 году выиграла внутренний конкурс дизайнеров, представив рисунок девочки-котенка Hello Kitty, играющей на пианино. После этого она стала третьим главным дизайнером Hello Kitty.

Hello Kitty была создана дизайнером Юко Симидзу для Sanrio в 1974 году, ее придумали в качестве иллюстрации к виниловым кошелькам. Но в восьмидесятых именно Ямагучи была основной разработчицей стиля персонажа.

Бренд Hello Kitty вовлекался в коллаборации с Adidas, Balenciaga, Xiaomi и другими ведущими торговыми марками, включая российские: Befree, «Вкусно — и точка» и др.

Сейчас в производстве находится фильм студии Warner Bros. о девочке-котенке.

