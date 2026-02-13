Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Ване Дмитриенко остригли кудри без его ведома: «Помог Гоша Рубчинский»

Стилист Рябчик тайно остриг кудри певцу Дмитриенко
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Стилист Егор Рябчик стал гостем утренней передачи на ТНТ и рассказал, как тайно остриг кудри российскому певцу Ване Дмитриенко. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Рябчика, Дмитриенко давно ходит в его салона. По мнению специалиста, юноша был «заложником кудрявого блонда» — и в какой-то момент команда стилистов решила помочь ему сделать шаг вперед.

«В этом мне помог также Гоша Рубчинский, с которым мы вдвоем отвернули Ваню от зеркала и без его ведома лишили его белых кудрей. Вернули натуральный цвет. Ваня был немного в стрессе, но, тем не менее, думаю, многие со мной согласятся, что этот мейковер был одним из самых ярких за последний год», — похвастался Рябчик.

В январе Катя Лель оценила теорию о том, что 20-летний Ваня Дмитриенко является реинкарнацией Есенина.

Ранее Алана Мамаева раскрыла, сколько набрала килограммов из-за болезни.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!