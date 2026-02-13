Ване Дмитриенко остригли кудри без его ведома: «Помог Гоша Рубчинский»

Стилист Егор Рябчик стал гостем утренней передачи на ТНТ и рассказал, как тайно остриг кудри российскому певцу Ване Дмитриенко. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам Рябчика, Дмитриенко давно ходит в его салона. По мнению специалиста, юноша был «заложником кудрявого блонда» — и в какой-то момент команда стилистов решила помочь ему сделать шаг вперед.

«В этом мне помог также Гоша Рубчинский, с которым мы вдвоем отвернули Ваню от зеркала и без его ведома лишили его белых кудрей. Вернули натуральный цвет. Ваня был немного в стрессе, но, тем не менее, думаю, многие со мной согласятся, что этот мейковер был одним из самых ярких за последний год», — похвастался Рябчик.

В январе Катя Лель оценила теорию о том, что 20-летний Ваня Дмитриенко является реинкарнацией Есенина.

