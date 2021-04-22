Музыкант Лес Маккьюэн скончался на 66-м году жизни

Бывший вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн скончался в возрасте 65 лет. Последние дни своей жизни музыкант провел дома в Лондоне.

«С глубоким сожалением сообщаем о смерти любимого мужа и отца Лесли Ричарда Маккьюэна. Лесли умер внезапно в своем доме во вторник, 20 апреля 2021 года», — уточняется в сообщении родственником исполнителя в Twitter.

Маккьюэн присоединился к группе Bay City Rollers, которая основана в 1969 году в Эдинбурге, в 1973 году. Он стал вокалистом музыкального коллектива. Пик популярности коллектива пришелся на середину 1970-х годов. Всего группа записала восемь альбомов.

Спустя пять лет музыкант покинул Bay City Rollers и начал сольную карьеру. При этом в 1981 году группа и вовсе прекратила свое существование. Наиболее популярными песнями были «Bye Bye Baby» и «Give a little love».

Точная причина смерти Маккьюэна сейчас не называется.

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