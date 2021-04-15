ФНС закрывает бизнес Заворотнюк

Федеральная налоговая служба закрывает бизнес актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что ФНС закрывает компанию «Азарт-Продакшн», созданный для съемок телепередач и шоу и переданную дочери актрисы. Заворотнюк-старшая отошла от дел из-за болезни, и теперь эта компания приносит нулевую прибыль.

Кроме того, ликвидируют ООО «Дар», которое должно было заниматься разработкой программного обеспечения. Этот бизнес был также переписан на другого человека.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.