ФНС закрывает бизнес Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в... Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в...
Анастасия Заворотнюк перед началом церемонии вручения премии «Кинонаграды MTV Россия» в...
Надежда Лебедева/Global Look Press

Федеральная налоговая служба закрывает бизнес актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что ФНС закрывает компанию «Азарт-Продакшн», созданный для съемок телепередач и шоу и переданную дочери актрисы. Заворотнюк-старшая отошла от дел из-за болезни, и теперь эта компания приносит нулевую прибыль.

Кроме того, ликвидируют ООО «Дар», которое должно было заниматься разработкой программного обеспечения. Этот бизнес был также переписан на другого человека.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.