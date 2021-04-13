Бузова объяснила отказ от съемок в «Доме-2»

Телеведущая Ольга Бузова в Instagram объяснила свой отказ от съемок в реалити-шоу «Дом-2».

Она напомнила, что провела на проекте 17 лет жизни и шоу было для нее настоящей жизнью. «Помню, как пришла туда и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину, и помню, как позже села рядом с ними и стала ведущей шоу», — поделилась Бузова, пообещав, что не забудет этот опыт. «Но я должна идти дальше!» — объяснила свой уход она, добавив, что покидает проект и как участница, и как ведущая.

Ранее о том, что Ольга Бузова не будет вести обновленный «Дом-2», «переехавший» с ТНТ на телеканал «Ю», рассказал инсайдер.

В данный момент идут съемки «Дома-2» для телеканала «Ю», в них принимают участие Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семья — мама, сын и бойфренд.

Первый выпуск обновленного «Дома-2» выйдет в эфир 19 апреля.