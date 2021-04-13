Стендап-комика задержали за хранение наркотиков в Москве

В Москве задержан стендап-комик Алексей Рябчиков, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Правоохранители остановили Рябчикова во дворе жилого дома. При нем, предположительно, был пакетик с наркотическим веществом.

По словам артиста, это не наркотики, а снотворное. Сейчас Рябчиков находится в отделении полиции, найденное у него вещество будет подвергнуто экспертизе.

Ранее СМИ сообщали, что у задержанного с наркотиками музыканта Тимы Белорусских был сообщник. Личность второго молодого человека не раскрывается. Утверждается, что в начале января 2021 года он участвовал в закупке наркотиков вместе с Белорусских. Белорусских отпущен под залог, а его сообщник находится в СИЗО. Молодым людям грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.