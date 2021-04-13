Японцы оценили российский фильм о Курилах

Японцы оценили статью журналистки JB Press Асуки Токуямы, в которой цитируется интервью режиссера Владимира Козлова о его документальном фильме «Кунашир».

Картина посвящена жизни людей на одноименном острове. Он считает, что фильм трудно будет понять японцам из-за «неприятной правды». «В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять «неприятная для японцев правда»? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно», — цитирует сайт kp.ru комментарии под статьей.

Другие японские пользователи призывают смириться с тем, что Курильские острова не вернутся в состав Японии. «Возврат северных территорий совершенно невозможен. Никто нам их не вернет. Надо прекращать все разговоры вокруг этого!» — пишут они.

Кунашир — один из главных островов Курильского архипелага, после капитуляции Японии в 1945 году был оккупирован Советской армией. Через год, после короткого периода совместного проживания, 17 тыс. японцев и айнов, проживавших на Курилах и на Сахалине, были депортированы на остров Хоккайдо. Мирный договор о Курильских островах между двумя странами до сих пор не подписан.

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