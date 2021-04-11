Соседи Вина Дизеля пожаловались на жесткие действия его охраны

В Доминикане соседи американского актера Вина Дизеля пожаловались на его чрезмерно жесткую охрану. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что актер арендовал пространство в закрытой зоне в Доминикане близ Пунта Каны. Однако его личная служба безопасности действует жестко в отношении других жителей и соседей звезды.

Так, один из местных жителей написал письмо Дизелю, в котором пожаловался на беспрецедентные и грубые действия его охраны. Он рассказал о случае, когда часть дороги была перекрыта, потому что актер катался со своими детьми на велосипедах.

По его словам, проживающие в этом районе никогда не сталкивались с таким отношением.

«Вы должны знать, что находитесь в зоне, где никто не представляет угрозы для вас или других посетителей», обратился он к Дизелю.

Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров в мире. Вин Дизель попал в топ-5.