Манижа заявила о своем праве называть себя русской женщиной

Певица таджикского происхождения Манижа, которая будет представлять Россию на Евровидении, заявила о своем праве называть себя русской женщиной. Об этом пишет газета Guardian.

«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — сказала она.

По ее словам, несмотря на ксенофобию в ее адрес и скандал вокруг Евровидения, в России она почувствовала себя как дома.

«Больше всего я хочу, чтобы все это искусство, все эти песни, все мои слова привели к принятию закона, который защитил бы женщин и детей от домашнего насилия», — добавила она.

Ранее в РПЦ сочли песню Манижи недостойной «Евровидения». До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.