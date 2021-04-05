После концерта Niletto и Клавы Коки в Пскове начались проверки чиновников

Власти Псковской области инициировали массовые служебные проверки. Они начались отношении ряда чиновников после концерта исполнителей Niletto и Клавы Коки, который прошел в Ледовом дворце Пскова, сообщил в своем Instargam губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, мероприятие прошло с нарушениями, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.

Ведерников отметил, что количество зрителей на концерте не соответствовало согласованному, масочный режим и социальная дистанция не соблюдались. При этом организатор мероприятия и руководство Ледового дворца устранением замечаний должным образом не занимались, указал он.

«Это возмутительно и недопустимо, особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19», — написал Ведерников в соцсети.

По словам чиновника, этот концерт, который прошел в субботу 3 апреля, вызвал справедливую волну возмущения жителей области. «Я получил десятки обращений на эту тему. Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется», — подчеркнул Ведерников.

Он сообщил, что уже были начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре.

Глава региона также уведомил, что директор Ледового дворца был отстранен от обязанностей. «В отношении организатора концерта рассматривается вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа до 500 тыс. рублей», — добавил Ведерников.