Группа «Кино» споет на фестивале «Дикая мята»

Рок-группа «Кино» впервые в современной музыкальной истории страны выступит на фестивале «Дикая Мята», сообщили организаторы.

Музыканты обещают поклонникам живой звук и световое шоу, в концерте прозвучит голос покойного солиста группы Виктора Цоя. «Каждый посетитель получит возможность испытать самые глубокие и яркие чувства <...> Вспомнить, как друг другу передавались пластинки «Кино», первую любовь, встречи и свидания под песни «Кино», квартирники, на которых все обсуждали альбомы — на постсоветском пространстве нет ни одного человека, который не слышал бы эту группу», — говорят организаторы.

Также на фестивале выступят Aurora, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, АукцЫон, Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, Аигел, Zoloto, Alice Merton, Аффинаж, КИС-КИС, La Chica, Wildways, Папин Олимпос, Дайте танк (!), The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, Нуки, Zero People, Сансара, маяк, Трипинадва, IDIOT и др.

Фестиваль будет проводиться в живом формате в соответствии с требованиями Роспотребнадзора с 18 по 20 июня 2021 года. Об этом стало известно в феврале.