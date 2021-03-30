Во втором «Ведьмаке» появятся новые персонажи из книг Сапковского

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Кадр из сериала «Ведьмак» (2019) Кадр из сериала «Ведьмак» (2019)
Кадр из сериала «Ведьмак» (2019)
Netflix

Сделанные на съемках второго сезона фантастического сериала Netflix «Ведьмак» снимки намекают на появление в сюжете новых персонажей из цикла романов Анджея Сапковского, сообщает PCGamer.

В скачущих на лошадях актерах в броне поклонники сериала и легших в основу его сценария книг узнали всадников «Дикой охоты» — противников Ведьмака.

В соцсетях предположили, что костюмы персонажей были вдохновлены образами всадников из компьютерных игр по книгам Сапковского.

Пока авторы шоу не подтверждали информацию о новых персонажах.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Съемки нового «Ведьмака» были отложены из-за пандемии коронавируса. Предположительно, премьера второго сезона шоу состоится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что актеры из «Бриджертонов» сыграют в «Ведьмаке».