Снайдер обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму

Американский режиссер Зак Снайдер, который стал автором «Лиги Справедливости», обвинил студию Warner Bros. в предвзятом отношении к его фильму «Бэтмен против Супермена». Об этом сообщает SFX.

По его словам, киностудия испытывала ненависть к его киноленте.

«На меня оказывалось давление, меня заставляли сделать фильм отдельным и не связанным с «Бэтменом против Супермена», чего я не хотел делать и чего я не сделал», — сказал Снайдер.

Он также отметил, что намеревался создать трилогию, чтобы подготовить зрителей к следующим пяти фильмам, посвященным вторжению Дарксайда.

Премьера «Бэтмена против Супермена» состоялась в 2016 году. Кинолента стала продолжением фильма о Супермене «Человек из стали».

Ранее стало известно, что «Лига справедливости» станет последним фильмом Зака Снайдера по комиксам DC.