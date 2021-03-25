Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников культуры.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России. «Ваши великолепные произведения живописи и музыки, драматургии и поэзии, театрального и кинематографического искусства, музейные экспозиции формируют мировоззрение человека, развивают его интеллектуальные способности, оказывают воздействие на внутренний мир, воспитывают чувство прекрасного, прививают хороший вкус. Эта работа достойна большого уважения и искренних слов благодарности», — написал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что в России развитию культуры и искусства уделяется серьезное внимание. В пример он привел проведение тематических Годов и реализацию национального проекта «Культура». «Все это помогает открывать новые музеи и театры, дает возможность жителям разных регионов нашей страны посещать спектакли, выставки, концерты, обучаться в творческих школах», — отметил он, пожелав работникам культуры вдохновения и новых достижений. «Иван Сергеевич Тургенев говорил, что великая сила искусства заключается в том, чтобы волновать душу человека, вызывая бесконечные устремления его к добру, красоте, свету. Каждый день своим талантом, творческой энергией вы подтверждаете эти слова», — заключил он.

День работника культуры традиционно отмечается 25 марта.