Дело задержанного с наркотиками Тимы Белорусских направлено в суд

Дело против музыканта Тимы Белорусских об обороте наркотиков направлено в суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусскую прокуратуру.

Известно, что молодой человек признал вину.

Следствие установило, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также наркотическое вещество амфетамин массой 0,03 г. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в беседе с прессой подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии, подразумевающей незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Ранее сообщалось, что Минский следком передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру.