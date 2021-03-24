Собчак прокомментировала решение СК проверить «скопинского маньяка»

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала решение Следственного комитета проверить «скопинского маньяка» Виктора Мохова после интервью с ней.

Она считает, что проверка — это «хорошо и правильно». «В том числе и потому, что человек, который так думает и совершал серьезные преступления, опасен. В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания и надеемся, что СК действительно воспользуется материалами этого интервью», — написала Собчак.

Кроме того, она опровергла публикации в СМИ о том, что якобы заплатила Мохову за интервью.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Видео с интервью появилось на YouTube-канале Ксении Собчак 22 марта 2021 года. В видеоролике Мохов, в частности, шутит о своих жертвах и говорит, что «оступился».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после интервью «скопинского маньяка».