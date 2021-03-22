Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из «Маски»

Певица и телеведущая Ольга Бузова выбыла из шоу «Маска» на НТВ, сообщает «Стархит».

Как выяснилось в последнем выпуске, Бузова выступала в костюме Розовой Пантеры. Это открытие удивило Филиппа Киркорова, который считал, что под маской скрывается «старушка». «Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам», — посмеялась Бузова.

Она также посетовала, что член жюри Филипп Киркоров, с которым артистка дружит, не узнал ее. «Как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал? Сколько я тебе давала подсказок! Сколько я говорила, чтобы ты меня отшлепал», — сказала Бузова.

Телеведущая Регина Тодоренко, также состоящая в жюри, тоже удивилась личности Розовой Пантеры.

Ранее Анита Цой заявила, что считает себя виновницей ухода Азизы из «Маски».