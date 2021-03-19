Допрашивавший Чикатило следователь оценил Нагиева в роли маньяка

Следователь Амурхан Яндиев, в начале 1980-х допрашивавший маньяка Чикатило, оценил работу Дмитрия Нагиева над образом убийцы в новом сериале.

По мнению Яндиева, манера говорить у Нагиева в «Чикатило» не похожа на ту, которая была у маньяка. «Романыч говорил, будто бубнил себе под нос, как-то внутрь себя, словно боялся, что его фраза прозвучит звонко и другие ее услышат. И собеседника этим своим голосом как будто обволакивал», — цитирует следователя сайт kp.ru.

При этом одежда маньяка в сериале — шляпа и мешковатый плащ — получилась, признает Яндиев, соответствующей реальному образу. Сам же Нагиев, отметил он, несмотря на заметное вживание в роль, не стал похожим на Чикатило. «И походка не та. Романыч ходил как медведь, колени подгибал, стопы выворачивал. У него были больные суставы. Мимика у Чикатило тоже была другая», — поделился наблюдениями Яндиев.

Ранее «Газета.Ru» писала, как показывали реальных маньяков в кино и сериалах.