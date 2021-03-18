Рэйф Файнс вступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг

Актер Рэйф Файнс, сыгравший злодея Волан-де-Морта в кинофраншизе »Гарри Поттер», вступился за писательницу Джоан Роулинг — автора книг, легших в основу фильмов.

В своем интервью The Telegraph он сказал, что не может понять критики в адрес Роулинг, которую обвиняют в нетерпимости к трансгендерным персонам. «Понимаю, что спор жаркий, но нахожу эпоху осуждения и необходимость осуждать иррациональными. Уровень ненависти, который люди демонстрируют по отношению к тем, кто выражает другую точку зрения, и используемые жесткие выражения тревожат меня», — признался Файнс.

В 2020 году Джоан Роулинг подверглась травле за трансфобию в своей новой книге «Дурная кровь», главный герой которой — маньяк, одевающийся как женщина для поиска жертв. Пользователи Twitter запустили хэштег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»), который поднялся в топ накануне презентации романа.

Кроме того, в июне 2020 года писательница сделала на своей странице в Twitter репост записи с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». В комментарии к посту она пошутила над автором, отказавшимся от использования привычного слова «женщина». «Люди, у которых есть менструации. Кажется, было какое‑то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить, — написала Роулинг и предложила исковерканные вариации слова «женщина» («woman»). — Wumben? Wimpund? Woomud?».

Реагируя на волну критики, сыгравший главную роль в фильмах о Гарри Поттере актер Дэниел Рэдклифф опубликовал открытое заявление в поддержку трансгендерного сообщества.