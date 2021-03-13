Дженнифер Лопес и Алекс Родригес ответили на слухи о расставании

Американская певица Дженнифер Лопес и баскетболист Алекс Родригес заявили, что информация об их расставании не соответствует правде. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее появились слухи о расставании пары накануне свадьбы.

«Мы работаем над некоторыми вещами», — говорится в совместном заявлении пары.

Известно, что Лопес и Родригес состоят в отношениях с 2017 года. В 2019 году баскетболист сделал предложение поп-звезде. Свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.