Участник российского шоу «Голос» представит Эстонию на «Евровидении»
Катерина Медведева
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Участник российского шоу «Голос» певец Уку Сувисте будет представлять Эстонию на «Евровидении» в 2021 году. Об этом сообщает эстонский портал ERR.
Певец выиграл национальный конкурс Eesti Laul с песней The Lucky One по итогом голосования жюри и зрителей. Всего за право представлять страну на «Евровидении» боролись 12 человек.
Сувисте должен был представлять Эстонию на «Евровидении-2020», однако из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен.
Эстонский певец был участником седьмого сезона российского «Голоса» в 2018 году, где дошел до полуфинала.
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