Исландия выделила €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу

Правительство Исландии выделило €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу Хансу Йонатану. Об этом пишет издание Iceland Monitor.

Памятник авторства Сигюрдюра Гудмундссона установят в городе Дьюпивогюр.

Ханс Йонатан родился в датской колонии на Карибах в 1784 году. Его мать была рабыней, а отец, вероятно, европейцем. В 12 лет ребенок переехал в Данию, где он сбежал из рабства и вступил во флот. Позже Ханс добивался своего освобождения в суде, но проиграл дело. В 1802 Йонатан сбежал в Исландию, где жил как свободный человек. Он женился на а местной жительнице Катрин Антониусдоуттир, у них родилось двое детей.

В настоящий момент в Исландии живут не менее ста тысяч его потомков.

Ранее стало известно, что организаторы «Золотого глобуса» ищут чернокожих людей в команду после протестов.